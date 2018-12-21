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Bura'da 5 zehir taciri yakalandı

Bursa narkotik polisi Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile birlikte yaptıkları çalışmalarda üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu kullandıkları yönünde ihbar bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı. Ekipler 5 şahsın yakalanması için farklı adreslerde yaptıkları aramalarda hem şahısları gözaltına aldı hem de şahıslara ait suç unsurlarını ele geçirdi. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 107 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, bir hassas terazi ve bir bıçak ele geçirildi. Yapılan operasyonlar B.H, K.A, B.K, C.T. ve M.C.Ç. isimli 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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