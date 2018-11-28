BURAK âfetlere hazır

Kasım ayında ilk olarak AFAD Bursa İl Müdürlüğü'nden üç gün boyunca temel arama ve afet müdahale eğitimi alan BURAK ekipleri, ardından Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaları çerçevesinde Bursa'da düzenlenen “Bölge Masa Başı ve Saha Tatbikatı”na katıldı.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz'ın desteklediği BURAK, beşinci yılında çalışmalarını hızıyla sürdürüyor. BURAK ekipleri kasım ayı içerisinde ilk olarak AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Bursa İl Müdürlüğü eğitici personellerinden temel arama ve afet müdahale eğitimi aldı. Eğitimin ilk gününde temel afet ve müdahale teorik eğitimi verildi. İkinci gün ip bağlama teknikleri, kazâzede taşıma, kurtarma ve yüksekte çalışma teknikleri eğitimi alan BURAK ekibi, üçüncü gün ise temel enkaz arama, deprem ve doğal felaket enkâzı arama ve kurtarma üzerine pratik ve teorik eğitim gördü.

BURAK ekibi, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaları dâhilinde Bursa'da düzenlenen “Bölge Masa Başı ve Saha Tatbikatı”nda da yerini aldı. 5.8 şiddetinde bir deprem gerçekleşmesiyle başlayan tatbikatta, gündüz Balıkesir AFAD ekipleriyle enkaz arama ve kurtarma çalışması yapan BURAK ekibi, gece ise Kütahya AFAD ve Çanakkale UMKE ekibi ile birlikte kazâzede bulma ve kurtarma tatbikatında hazır bulundu.

Gerçeği aratmayan tatbikatları değerlendiren BURAK Başkanı Ufuk Kahya, “1999 Gölcük depremi, ülkemiz ve arama kurtarma ekiplerinin yapılanması için bir milât oldu. Devletimiz dünya çapında övünebileceğimiz bir kurum olan AFAD'ı kurarak bu konudaki pek çok eksikliği ortadan kaldırdı. Biz de Bursagaz olarak, ilimizde ve ülkemizde yaşanabilecek âfet durumlarında üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirebilmek için 2013 yılında “sorumluluk” ilkemiz doğrultusunda Bursagaz Arama Kurtarma Ekibimizikurduk" dedi.

Kuruluşlarının beşinci yılı sebebiyle bu yıl “Biz Hazırız” sloganıyla yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Kahya, “Bu yıl içinde başta temel afet, kırsal alan, sel, su baskınları, arama ve kurtarma faaliyetleri olmak üzere birçok eğitim ve tatbikat düzenledik. AFAD Bursa İl Müdürlüğü ile birlikte 18 kırsal kayıp vak'asında, Çağrışan köyündeki büyük orman yangınında ve Hüdavendigâr Mahallesi'ndeki sel baskınında görev aldık. AFAD Bursa İl Müdürlüğü ekiplerinden aldığımız eğitim ve son olarak katıldığımız Bölge Masa Başı ve Saha Tatbikatı, bizim için çok faydalı oldu. Amacımız eğitim ve tatbikatlarımıza düzenli olarak devam ederek ülke genelinde meydana gelebilecek afet durumlarında anında görev almak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.