Burak Altıparmak'tan, Bursaspor'a destek

Bursaspor’dan, Manisa FK’ya transfer olan Burak Altıparmak, yeşil-beyazlı kulübün ‘Yadigar Forma Kampanyası’na 51 bin 963 TL destek verdi.
Bursaspor'dan, Manisa FK'ya transfer olan Burak Altıparmak, yeşil-beyazlı kulübün ‘Yadigar Forma Kampanyası'na 51 bin 963 TL destek verdi.
Bursaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
“Üç sezon kulübümüzde forma giymiş profesyonel futbolcu Burak Altıparmak'a 'Yadigar' forma kampanyasına son dakika vermiş olduğu 51.963 TL desteğinden dolayı teşekkür ederiz."