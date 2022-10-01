İhlas Haber Ajansı

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Buray'ın Bursa keyfi

Başarılı şarkıcı Buray, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu Sahnesinde de hafızalardan silinmeyecek unutulmaz bir performansa imza attı.


Sonbahar turnesine hız kesmeden devam eden Buray'ın yeni durağı Bursa oldu.


Hayranlarının saatler öncesinde doldurduğu etkinlik alanında duygusal şarkıları ile kalpleri ısıtan Buray, konserinin ikinci bölümünde ise ritmi ve tempoyu yükselterek Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu ayağa kaldırdı.


Aralıksız iki buçuk saat süren konserinin sonunda seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Buray, finalde "Alaz Alaz" "Aşk Mı Lazim" ve "Nasıl Unuturum" şarkılarını söyleyerek konserine son verdi.

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