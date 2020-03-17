BURFAŞ sosyal tesislerinin kapılarını geçici süre kapattı

Öte yandan, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde de yapılacak faaliyet ve etkinliklere geçici bir süre ara verildi.

BURFAŞ'tan yapılan açıklamada, "Atatepe, Mudanya, Gönül Dostları, Dobruca, Kayhan döner Sofrası, Meydan Cafe, Kongre Cafe, Beşevler, Emirbuhari Cafe, Balibey Han sosyal tesislerimiz 16 Mart saat 24:00 itibariyle ikinci bir uyarıya kadar kapatılmıştır. Sağlıklı günler dileriz." denildi.

BURFAŞ'ın açıklamasının devamında, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaileyet yürüten sosyal tesislerimiz 16 Mart saat 24:00 itibariyle ikinci bir uyarıya kadar kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BTM'de corona virüs önlemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler ve kütüphanelerin yanı sıra Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde de Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyet ve etkinliklere geçici bir süre ara verildi. Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla onlarca bilimsel etkinlik ve atölye programlarıyla kentin önemli aktivite merkezlerinden biri olan BTM'de, küresel virüsün yayılmaya başladığı andan itibaren sık aralıklarla dezenfekte çalışmaları yapılmıştı. Son yayınlanan genelgeyle birlikte Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki etkinlikler tedbir amaçlı ertelenirken, merkeze ziyaretçi girişi de bir süre yapılamayacak.