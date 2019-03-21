BURFAŞ'ta toplu sözleşme sevinci

BURFAŞ'ta toplu sözleşme imzalandı. Çalışanların maaş ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler getiren sözleşmeye Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, TOLEYİS sendikası adına da Genel Başkan Cemail Bakındı imza attı.

Merinos Gölpark Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz'ın da hazır bulunduğu törene, kurum çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 10 ayrı şirketinin bulunduğunu ifade ederek, BURFAŞ'ın bunlar arasında önemli yer tuttuğunu söyledi. İmzalanan sözleşme ile belediyenin halka açık birimlerinden biri olan BURFAŞ'ta‘çalışan haklarında' önemli iyileştirmelere gittiklerini belirten Başkan Aktaş, “70 gün ikramiye alan arkadaşlarımıza 50 gün ikramiye ilave ederek, 4 ikramiye alır hale getirdik. 4 ikramiye alan arkadaşlarımızın saat ücretlerinde de yüzde 11.64'lük artış sağladık. Tüm bunlara ek olarak 1 Mayıs 2019'da yenilenmesi gereken toplu iş sözleşmemizi yılbaşına çekerek, toplamda yüzde 15'ten fazla zam yapmış olduk” dedi. Varılan mutabakatta, toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal 12 farklı madde üzerinde de ortalama yüzde 20 iyileştirme sağladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Eğitim yardımının kapsamını genişleterek, okul öncesi eğitimi de buna dahil ettik. Ayrıca tüm çalışanlarımızı yakından ilgilendiren kıdem fark kaleminde yüzde 55'lik artış yaptık” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, törende BURFAŞ personelinden ‘görev yaptıkları işletmelerde'vatandaşa karşı daha hassas olmalarını istedi. Toplu sözleşme ile çalışanların önemli ayrıcalıklara kavuştuğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Sizler değerlendirilirken, belediye çalışanı olarak değerlendiriliyorsunuz. İyi bir şey yaptığınızda da olumsuz bir şeye neden olduğunuzda da bu,kurumun başı olarak bize mal ediliyor. Kurumu zedeleyecek, güveni sarsacak davranışa hiçbirimizin hakkı yok. O yüzden, gösterdiğimiz hüsn-i niyete karşılık, sizden bugünden sonra işlerinizde aşırı ilgi ve alaka bekliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, törende BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz'a da talimat vererek, yapılan artışların Ocak ayından itibaren geriye dönük olarak bugün ya da yarın personele ödenmesi talimatını verdi.

“Başkan Aktaş'a sahip çıkacağız”

Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanı Cemail Bakındı ise Başkan Alinur Aktaş sayesinde BURFAŞ'a adalet geldiğini ifade etti. İkramiyeye 50 gün daha ilave edilerek 120 güne çıkartılmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Bakındı, “Sendikal hayata başladığımızda, 50 günlük ek ikramiyeyi alana kadar 2-3 dönem geçti. 120 güne çıkarana kadar canımız çıktı. Bu itibarla 50 günlük ikramiyenin verilmesi, Hz. Ömer'in, kültürümüzün, başkanımızın bir adaletidir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. TOLEYİS Başkanı Bakındı, yasa gereği toplu is sözleşme görüşmelerine 4-5 ay öncesinden başladıklarını hatırlatarak, 45 yıllık sendika hayatında süresinden önce iyi bir şekilde biten toplu iş sözleşmesine ilk kez şahit olduğunu ifade etti. Hz. Peygamberin hadis-i şerifinin burada yerine getirildiğini vurgulayan Bakındı, “İşçinin alın teri kurumadan verilmiştir. Onun için sayın başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz” açıklamasında bulundu. TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, işçiye kim destek verirse onun arkasında olduklarını vurgulayarak, “Biz işçiler bize kim samimi davranırsa, vicdani hareket ederse, ona hizmetimizi ve arkasında olduğumuzu açıkça beyan ederiz. İşte işçi dostu başkan burada. Başkan Aktaş'a sonuna kadar sahip çıkacağız. Bize ekmek verene, biz gereğini yerine getiririz” dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından BURFAŞ çalışanları, Başkan Aktaş ile TOLEYİS Başkanı Bakındı'ya çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Çalışanların mutlu günü çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.