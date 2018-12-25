Burgazspor Bölgesel Amatör Lig'e kilitlendi

Bursa'da sezon başı olağan kongrede delegelerin oyları ile yönetime seçilen Başkan Erdem Karataş ve genç yönetim ekibi Burgazspor'u şaha kaldırdı.

Yöneticilerinin çoğunluğunun eski futbolcularından oluştuğu Burgazspor başarı endeksli çalışmalarını sürdürüyor

Başkan Erdem Karataş da daha önce yönetici olarak hizmet ettiği Spor Amatör Lig'de mücadele eden kulübe bu sezon Başkan olma imkanını yakaladığını belirterek, "Seçildikten sonra gece gündüz çalışmaya başladık. Yönetim kurulu olarak kulübün en büyük sıkıntısı olan takım otobüsüne el attık. Takımımız zirveye koşuyor.Kulübe kalıcı bir eser bıraktık. Kulüp otobüsünü müsait vakitlerde cenazelere ücretsiz yolluyoruz. Bu hizmetle yerel halktan büyük takdir topladık" dedi.

Sezon başı yaptığı flaş transferler ile adından epeyce söz ettiren Burgazspor 12 sene sonra sezon öncesi kampa girdi. Keles'te oldukça verimli bir kamp dönemi geçiren Mavi Yunuslar sezonun ilk devresinin sona ermesi ile birlikte liderin 1 puan gerisinde 22 puan ile 2. sırada yer alıyor. Zorlu kura ile birlikte B Grubu'nda bulunan 12 takımın 10'u bir üst lig parolası ile sezona başlamış ve güçlü kadro kurmuşlardı.

Bu zorlu grupta kendi evinde yenilmeyen tek takım olan Burgazspor 1 mağlubiyet ile en az yenilgisi olan ve 20 gol ile en fazla gol atan takım olarak rakiplerine ilk yarının bitimi ile gözdağı verdi. Sezonun ikinci yarısı ile birlikte Play-Off heyecanının doruklara çıkacağı B Grubu'nda izleyenleri seyir zevki yüksek maçlar beklerken, Burgazspor uzun bir aradan sonra üst lig heyecanını halkına ve taraftarlarına yaşatıyor.

Genç ve dinamik Burgazspor yönetimi A takımlarında dizayn ettikleri sistemi bugünlerde altyapılarına nakış gibi işlemek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kulüp yönetimi, Güzelyalı Mesire Alanı Halı Sahası'nı tekrar kulüp bünyesine kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Burgazspor, Bursaspor Futbol Okulu için kulüp yetkilileri ile görüşüyor. Burgazspor'un önümüzdeki günlerde Bursaspor Futbol Okulu ile sözleşme imzalama aşamasına geleceği kaydedildi.