Burgazspor zirveye yürüyor

Süper Amatör Lig B Grubu'nda haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Burgazspor ile Yenişehir Belediyespor Burgaz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kontrollü başlayan maçın ilk 15 dakikası her iki takımda birbirinin nabzını ölçtü ve kontrolü elden bırakmadı.

Bu dakikadan sonra taraftarının desteğini rakibine hissettiren Burgazspor oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı.

20. Dakika ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu ceza yayı üzerinde iyi kontrol eden Hakkı'nın güzel plase şutu direk dibinden dışarı gitti.

Dakikalar 43ü gösterirken Feyyaz sağ kanattan tam ters kanada gönderdiği top ile ceza sahası çaprazında seken topa çok iyi bir vuruş yapan Okan'ın şutunda kaleci topa hamle yapamadı ve top sağ çaprazdan ağlar ile buluştu ve ilk yarı Burgazspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya bulduğu gol ile moralli başlayan Burgazspor ilk 10 dakika rakip kaleyi ablukaya aldı.

Dakikalar 52'yi gösterirken bu kez Mehmet'in ters kanada attığı uzun topu iyi kontrol eden Hakkı sağ çaprazdan kimsenin beklemediği anda seken topa ayağının dışı ile mükemmel vuruşu ve topun falso alması birlikte ters direk dibine jeneriklik bir gol bıraktı.

Oyun hakimiyetini bir türlü sağlayamayan ve rakip kaleyi dengeli bir şekilde gidemeyen Yenişehirspor bu dakikadan sonra kanatlardan geliştirdiği pozisyonlar ile gol aradı.

Yenişehirspor'un gol atma arzusu ile oyun kontrolünü iyice kaybettiği dakikalarda defansın bir anlık hatasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakkı sol ayağı ile topu ağlara gönderdi ve 70. dakika da durum 3-0 oldu.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Burgazspor rakip adaylarından Yenişehirspor ile puan farkını 6'ya çıkarmış oldu.

Bu skor ile puanını 21'e çıkaran Burgazspor 2. sıraya yükselmeyi başardı.

Sezona bir üst lig hedefi ile giren Burgazspor grubunda 10. maçlar sonunda en az mağlubiyet alan (1 mağlubiyet),en fazla gol atan (20 gol),

kendi sahasında yenilgisi olmayan tek takım olarak zirve yürüşüne devam etti.