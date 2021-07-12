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Burgazspor'da Erdem Karataş güven tazeledi

Bursa Süper Amatör Ligi ekiplerinden Burgazspor’da olağan genel kurul heyecanı yaşandı.

Bursa Süper Amatör Ligi ekiplerinden Burgazspor'da olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Mavi-beyazlı kulübün mevcut başkanı Erdem Karataş, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.


Bursa Süper Amatör Ligi ekibi Burgazspor'da olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Mavi-beyazlılarda mevcut başkan Erdem Karataş tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden Bursa ekibine başkan oldu. Karataş'ın yönetim kurulu listesinde Metin İlhan, Ali Gök Mutlu Türkyılmaz, Volkan Özbek, Müjdat Mutlu, Aşkın Dilsiz, Ali Samast, Evren Şimşirli, Osman Karaağaç, Bora Şimşirli yer aldı.


Burgazspor'a yeni gelir kapısı


Burgazspor Başkanı Erdem Karataş, olağan genel kurul sonrası camiaya açıklamalarda bulundu. Burgaz Stadyumu ile ilgili bilgi veren Karataş, “Kulüplerin maddî sıkıntılar yaşadığı bu dönemde bizler de takımımıza gelir kapısı kazandırmak için bütün çalışmaları gerçekleştirdik. İlçemizde bulunan stadyumumuz Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından revize ediliyor. Oraya inşa edilecek olan bir halı saha ve bazı kafeteryalar bize tahsis edileceğini umuyoruz. O tesislerin ihalesini alabilirsek güzel bir gelir elde edeceğiz. Bu da bizi oldukça rahatlatacak. En kısa sürede takımımızı üst lige taşımak istiyoruz” dedi.

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