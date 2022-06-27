Burhan Öçal ve Deniz Taşar'dan muhteşem gece

Caz Festivali'nde darbuka ile çello aynı sahneyi paylaştı. Perküsyon virtüözü Burhan Öçal, caz alaturka ve batı müziğini perküsyonla harmanladığı repertuarıyla festival katılımcılarına hareketli bir gece yaşattı. Gecenin diğer konuğu Deniz Taşar da büyüleyici sesiyle kendine hayran bıraktı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Caz Festivali, katılımcılarına özel bir gece yaşattı. Caz müziğinin sevilen isimlerini Balat Atatürk Ormanı'ndaki sahnesinde Bursalılar ile buluşturan Nilüfer Caz Festivali, Deniz Taşar ve Burhan Öçal's Jazz Dream'i konuk etti. Müzik tutkunlarının ilgi gösterdiği konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte izledi. Gecede sahneye ilk olarak, 2013 yılında Nardis Genç Caz Vokal Yarışması birincisi, Akbank 'JAmZZ' 'En İyi Yorum' ödülü sahibi ve 'İKSV Genç Caz Yarışması'nın kazananlarından olan Deniz Taşar çıktı. Büyüleyici sesiyle “Uykuda Bir Bulut” ve “Pişman Olunmayan Dünler” albümlerinden parçalar seslendiren Deniz Taşar'a, piyanoda Adem Gülşen, bas gitarda Orhan Deniz ve davulda Onur Başkurt eşlik etti. Soul, R&B ve hip-hop'a uzanan repertuarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Deniz Taşar, konserin sonunda alkış aldı.

Gecenin son konuğu, Burhan Öçal's Jazz Dream oldu. Darbuka, piyano, trompet, kanun, çello, keman ve kontrbasın aynı sahneyi paylaştığı gecede, Michael Jackson'dan Türk musikisine, Johann Sebastian Bach'tan oyun havasına kadar farklı tınılar ve kültürler bir araya geldi. Perküsyon virtüözü Burhan Öçal, repertuarında yer verdiği caz alaturka ve batı harmonilerini perküsyonla harmanladığı eserlerle, izleyenlere kıpır kıpır bir gece yaşattı. Bu muhteşem gecede Burhan Öçal'a kanunda Savaş Özkök, darbukada Ümit Adakale, piyanoda Uraz Kıvaner, kontrbasta Ozan Musluoğlu, trompette Şenova Ülkeer, çelloda Murat Süngü ile Sedef Erçetin ve kemanda Can Olgun eşlik etti. Konserin sonunda Burhan Öçal's Jazz Dream, performansıyla ayakta alkışlandı.