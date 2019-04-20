Burkay: “Bursa'nın hedeflerine ortak akılla ulaşacağız”

Sektörel konseyler, son 2 haftada yoğun bir toplantı trafiğini geride bıraktı. Otomotiv, Lojistik, Dış Ticaret, Tekstil, Hazır Giyim, Makine, Hizmet Ticaret, Tasarım, Ekonomik İlişkiler ve Finans, Yüksek Teknoloji ve Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi toplantıları gerçekleştirildi. Sektör konseylerin buluşmalarına BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener, yönetim kurulu üyeleri Irmak Aslan, Osman Nemli, Muhsin Koçaslan, Aytuğ Onur, Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz, sektör konsey başkanları ve üyeleri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin gelecek vizyonunu şekillendirecek adımlar atmayı sürdürdüklerini söyledi. 2013 yılında sektörel konsey yapılanmasını oluşturarak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve konsey sayısını 18'den 23'e çıkardıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası olarak kentimiz için yeni bir dönüşümün startını verdik. Makro projelerimiz arasında bulunan sektörel konseylerimiz Odamızın ateşleyici gücü oldu.” dedi.

Konseylerin her sektör için özel olarak hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaşarak Bursa ekonomisinin yol haritasını belirlediğini ifade eden Başkan Burkay, “Başta TEKNOSAB olmak üzere, KOBİ OSB, Enerji Verimliliği Merkezi ve mükemmeliyet merkezleri gibi Bursa'mıza değer katan ve Türkiye'ye rol model olan vizyon projeler, konsey yapılanmamızın en önemli ürünleri olarak ortaya çıktı. Meclisimize karşı sorumluluk anlayışıyla görev üstlenen konsey başkanlarımız Bursamızın ve ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasında en önemli aktörler arasında yer alacak. Sektörel konseylerde görev alarak, Bursa'ya değer katacak projelere katkı sunan bütün konsey üyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.