Burkay: “İşimiz Türkiye, gücümüz Bursa”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ‘İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa' faaliyetine ev sahipliği yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni ekonomi modeliyle Bursa'nın ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşabileceğini belirterek, “Bölgemizin şu anda ‘Girişimci Sermaye Fonu'na ihtiyacı var. Fon ile startup ve yeni fikirlere yatırımların önü açılacak ve Bursa'da girişimcilik ekosistemi kendiliğinden gelişecektir.” dedi.

BTSO, yerli ve yabancı girişim sermayesi fonlarından yatırım almak, dijital dönüşüm çözümleri, teknoloji odaklı ve katma değerli üretim ile rekabetçilik gibi konuların ele alındığı ‘İşimiz Gücümüz Türkiye' programının Bursa'daki programına ev sahipliği yaptı. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın Türkiye ekonomisine yön veren ihracatçı şehirlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin son yıllardaki hamleleriyle dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı başardığını kaydeden Başkan Burkay, “Bursa gibi Anadolu'da birçok kent, ekonomiyi sırtlıyor, ülkemizin istihdamına, üretimine ve ihracatına güç katıyor. Bursamız da sahip olduğu sanayi ve ticaret potansiyeli ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlayan lider şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor” diye konuştu.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında yeni ekonomi modellerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Dünyada şehirlerin ve bölgelerin yarıştığı bir döneme girdik. Artık İngiltere ile Almanya kıyaslanmıyor, herkes Londra ile Stuttgart'ı, Sidney ve New York'u kıyaslıyor. Bizim hikayemiz de bu gelişmelerle aynı olmak zorunda. Bursa'nın rol modeli San Francisco havzası ve Baden Württemberg bölgesidir. 1961 yılında ilk OSB'yi kuran kentimiz, ülkemizin hedeflerine güç katmaya devam edecek. Çünkü bu akıl bu coğrafyada var” ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, konuşmasında ayrıca dünyada hızla yaygınlaşan Girişimci Sermaye Fonuna değindi. “Bölgemizin ve kentimizin Girişimci Sermaye Fonuna ihtiyacı var” diyen Başkan Burkay, şöyle konuştu:

“Oluşturulacak yeni fonlar üzerinden startup ve yeni fikirlere yatırım yapıldığı sürece kentimizde bu yeni ekosistem kendiliğinden oluşacaktır. Aksi halde dünyanın her tarafında akıl, paranın ve sermayenin olduğu yere akıyor. Bu ekosistemi oluşturmak, ancak yeni ekonomiyi yeni kurumlarla tarif ederek gerçekleşecektir.”

Girişim Sermayesi Fonu Derneği Başkanı Kamil Kılıç, Bursa'nın akıl gücüne dönüşecek dijital tesislerini, fabrikalarını, firmalarını besleyecek startupları çekebilecek yegane şehir olduğunu söyledi. “Bursa'nın İnovasyon, Startup Şehir olması için hiçbir engel yok.” diyen Kamil Kılıç, “Türkiye'de bu tanıma uyan başka şehir yok. Fabrikalarını dijital tesise, şehirlerini akıllı şehirlere, ekonomisini akıllı ekonomilere çevirenler katma değerli ihracatta ve ekonomide öne çıkacaklar. Startup sayısı fazla olan, yeteneği şehrine çekebilecek ekosistem, firma, olanaklara sahip olan şehirler dünya ekonomisine hatta akıl gücü olan şirketlere yön verecek.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından ‘Verimlilik İçin Dijital Tesis', ‘PTT İle E-İhracat', ‘Rekabet İçin Akıllı Yazılımlar' ve ‘Girişim Sermayesi Fonları ile Büyüme' başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.