Burkay: “İşletmelerimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak destekler büyük önem taşıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya piyasalarında 3. çeyrek itibarıyla toparlanma eğiliminin başlamasının beklendiğini belirterek, “Piyasalar toparlanmaya başladığında her bir firmamızın açılacak fırsat pencerelerinden faydalanacak güçte olması gerekiyor. Bu süreçte işletmelerimizin özellikle sürdürülebilirliğini sağlayacak destekler çok büyük önem taşıyor.” dedi.

Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen Müşterek Komiteler ve Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Burkay, BTSO'nun Türkiye'nin en büyük ve en köklü sivil toplum kuruluşları arasında olduğunu söyledi. BTSO çatısı altında görev alan ve sorumluluk üstlenen her bir üyenin, sadece kentin değil, ülke ekonomisinin dönüşümünde de kilit rol oynayan tarihi projelerde önemli paya sahip olduğunu ifade eden Burkay, “Komite ve meclis üyelerimizin katkılarıyla Bursa'mızı ortak akılla daha güçlü bir geleceğe taşımak için azimle çalışmayı sürdürüyoruz.” dedi.

“İş dünyamızın ana gündemi finansmana erişim”

Başkan Burkay, tüm dünyada ekonomik açıdan daralmanın devam ettiğini söyledi. Küresel piyasalarda bu yılın 3. çeyreği itibarıyla toparlanmanın başlayacağını, esas toparlanmanın ise 2024 yılında yaşanmasını beklediklerini ifade eden İbrahim Burkay, “Gerçekten zor bir periyottayız. Tüm dünyada ekonomik anlamda daralma söz konusu. Komitelerimizden gelen taleplere baktığımızda iş dünyamızın birinci ana gündem maddesi finansmana erişim. Bu konu çok önemli. Her platformda bu konuyu dillendiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığımıza iş dünyamızın taleplerini iletiyoruz. Ayrıca EYT devreye girdi. Bu noktada firmalar için KGF destekli kredilerin sağlanması adına ciddi taleplerimiz oldu. Özellikle girdi maliyetlerindeki artışlar, dövizin uzun dönemdir çok fazla hareket etmemesi maliyetleri karşılamada dış ticaret yapan firmalarımızın rekabetçiliğini ciddi anlamda etkiledi.” ifadelerini kullandı.

“Enerji fiyatlarındaki indirim devam etmeli”

Enerji fiyatlarındaki indirimin Bursa iş dünyasının talepleri arasında olduğunu belirten Başkan Burkay, “Enerji girdilerinde fiyat indirimi ile ilgili taleplerimiz var. Elektrikte indirim başladı. Doğalgazda birkaç indirim oldu. Ama bunlar yeterli değil. Doğalgazın dünya borsalarına baktığımızda fiyatların biraz daha geri gelmesi lazım. Depremin yaralarını hızlıca sarıp, seçimi hızlıca atlatıp Türkiye'nin gerçek gündemi olan ekonominin merkezde olduğu bir ortamı da hızlıca yakalayalım istiyoruz. Bunu beklerken işletmelerimizin özellikle sürdürülebilirliğini sağlayacak desteklerin bu süreçte çok kıymetli olduğunu, piyasalar toparlanmaya başlandığında her bir firmamızın bu piyasalardan aktif bir şekilde faydalanacak güç ve kuvvette olması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

BTSO'dan örnek seferberlik

Başkan Burkay, Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehri etkileyen deprem felaketi sonrası iş dünyasının destekleriyle örnek bir seferberlik gösterdiklerini söyledi. Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Deprem Koordinasyon Merkezi ile üyelerden gelen yardımları bölgeye ulaştırdıklarını ifade eden Burkay, şöyle devam etti: “Yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırlarımızın sayısı 800'ü aştı. Afetzedelerimiz için gıda ve temizlik ürünleri ile sahra mutfaklarıyla birlikte depremzedelerimizin barınma ihtiyacına dönük olarak tüm komitelerimizin katkılarıyla geçici yaşam merkezi oluşturduk. Hatay'da yaklaşık 100 konteynerin kurulumunu tamamladık. İnşallah en kısa zamanda 1.000 konteynerden oluşan yaşam merkezimiz afetzedelerimizin hizmetine sunulmuş olacak.”

BTSO olarak Bursa'da sağlıklı ve nitelikli bir dönüşüm için örnek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Burkay, Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu'yla kentin ‘2040 yılı Çevre Düzeni Planı'na katkı sağlarken, ‘Bina Performans Analizleri' ile üretim sahalarını ve ticaret alanlarını da depreme dayanıklı ve sağlıklı yapılana dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa'da şehir içinde sıkışmış 8 bin işletmenin KOBİ OSB mantığıyla planlı bölgelere taşınması gerektiğini vurgulayan Burkay, “Eksik evraklarını getiren firmalarımız için talep toplama sürecini ay sonuna kadar uzattığımız KOBİ OSB Projesi çerçevesinde başvuru yapan firmalarımız sayısı 4 bini aştı. Bu firmalarımızın yaklaşık 3 bini mevcut tesisini taşıyarak KOBİ OSB'de üretim yapmayı taahhüt ediyor. Söz konusu işletmelerin şehir içinden taşınmasıyla kent içinde en az 13 milyon metrekarelik yeni bir rezerv alan doğacak. Gerek konutlarımız gerekse de ticaret alanlarımızın nitelikli dönüşümü için bu alanları da değerlendirme fırsatına kavuşacağız. Diğer taraftan kentin ulaşım ağı ile entegre lojistik merkezlerimiz ve depolama alanlarımızla, işletmelerimizin operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretirken, Bursa'mızın olağanüstü şartlar karşısında hızlı refleks verme kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, sadece Türkiye'nin değil, coğrafyanın en büyük deprem felaketlerinin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana 50 günü geride bıraktıklarını ifade ederek, “Deprem felaketinden kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlaamak, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için devletimiz, tüm kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamız canla başla çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte yardımlarını esirgemeyen tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için destek vermeye devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.