Burkay: “Salgın kısıtlamasından etkilenen işletmelere hibe desteği verilmeli”

BTSO'nun Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'un başkanlığında yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi, ekonomi ve hukuk seferberliği mesajlarının iş dünyası için umut verici olduğunu belirterek, “Pandemi sonrasında Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Ülke olarak bu fırsatları değerlendirecek güce ve iradeye sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajlar da bu inancımızı güçlendirdi. Öncelikle kısa ve orta vadede faiz ve enflasyonu düşüş trendine sokmamız lazım. Türk Lirası'na yeniden itibar kazandırılması büyüme hedeflerimizi destekleyecektir. Atılacak reform adımları ile birlikte yeni bir kalkınma dönemi başlatmamız gerekiyor.” dedi.

Salgının sağlıkta olduğu kadar ekonomideki olumsuz etkilerinin de devam ettiğini ifade eden Başkan Burkay, iş dünyası temsilcileri olarak üretimi yeniden eski gücüne kavuşturmalarının temel öncelikleri olduğunu vurguladı. BTSO olarak salgın sürecinde en aktif çalışan kurumlar arasında yer aldıklarını kaydeden Burkay, “Firmalarımızın ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda üretime yeniden odaklanması hedefiyle üyelerimizle çok etkin bir iletişim ağı oluşturduk. Meslek komitelerimizden gelen, 46 bin üyemizin karşılaştığı tüm sorunları tek tek raporlayarak ilgili kurumlara aktardık. Bu dönemde en çok inisiyatif alan kurumların başında geliyoruz. ‘Acil Eylem Planımız' ve Odamızın girişimleriyle Sayın Valimizin başkanlığında oluşturulan ‘Kriz Masası', çalışma hayatındaki düzenlemelerin koordine edilmesini sağladı. Bu zor süreçte de gerek online çalışmalarımız gerekse de faaliyetlerini kolaylaştırmak adına gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Uygulamaya alınan son kısıtlamalardan etkilenen restoran ve kafeler başta olmak üzere turizm, hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin girişimde de bulunduklarını ifade eden İbrahim Burkay, “Önümüzdeki dönemde mal sahibi-kiracı ilişkileri en büyük problem olarak karşımıza çıkacak. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz bu konuda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mecliste bu konuda bir düzenleme yapılması için çalışıyoruz. Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kredi ile işlerin dönmesi gerçekçi olmaktan çıktı. Ülke ekonomisine bir yük getirecekse de sosyal barış adına KOBİ'ler ve hizmet sektöründeki esnaflar bu hibeden yararlanmalı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte pandemiden yoğun olarak etkilenen sektörlerle de kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz.” dedi.

Geçen hafta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda sektörlerden gelen sıkıntıları ve çözüm önerilerini doğrudan Cumhurbaşkanı ve Bakanlara aktardıklarını ifade eden Burkay, “İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün hafifletilmesinden ertelenen vergi ve kredi borçlarının yapılandırmasına, biriken KDV alacaklarından yerli ve milli ekonomiyi destekleyecek argümanların harekete geçirilmesine kadar birçok başlıkta oluşturduğumuz talep listesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca mevcut ölçeklerini büyütme ihtiyacı olan firmalarımıza yatırım teşviklerinden faydalanma imkanının oluşturulmasını, işletmelerimize dijital dönüşümleri için ihtiyaç duydukları altyapı yatırımlarında destek sağlanması ve risk sermayesi şirketlerinin kuruluşu için yeni özendirici önlem ve teşviklerin uygulanması taleplerimizi de aktardık.” dedi.

Başkan Burkay, Bursa için 2013 yılında hayalini kurdukları makro projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Burkay, “Bu ayda Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM'i Bursa'mıza kazandırmanın gururunu yaşadık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz GUHEM, alanında Avrupa'nın en kapsamlı merkezi konumunda. Modern mimarisi ve estetiğiyle kentimizin sembol yapıları arasındaki yerini alan GUHEM'in kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi. Başkan Burkay ayrıca BUTGEM tarafından hazırlanan ‘Sanal Gerçeklik İle Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi' projesinin Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazandığını, 2 milyon TL'nin üzerinde bütçeli proje ile BUTGEM'de yeni nesil sanal laboratuvarlar kurulacağını açıkladı.

Tarihe iz bırakacak projeler

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, zor bir döneme rağmen BTSO'nun tarihe iz bırakacak projelere imza atmaya devam ettiğini kaydederek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın teşrifleriyle iki önemli projenin açılışı gerçekleştirildi. Bu projelerden biri hepinizin bildiği Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi. Avrupa'nın ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini alan GUHEM, ülkemizin uzay ve havacılık çalışmalarında yepyeni bir sayfa açacak. GUHEM'le birlikte diğer bir önemli proje İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin de açılışı yapıldı. BUTEKOM bünyesinde kurulan İKMAMM, kompozit sektöründe sanayicilerimize hem Ar-Ge hem de test merkezi olarak hizmet verecek. Kentimizin geleceğine yapılmış bu önemli yatırımların Bursa'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vizyoner projelere öncülük eden yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum.” dedi.