Burkay: “Sürdürülebilir büyüme ile lider ülkeler arasında yer alabiliriz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin küresel sağlık krizinin etkilerine rağmen 2020 yılında yüzde 1.8'lik büyüme performansına ulaştığını belirterek, “Reel sektörümüzün dinamik yapısı ve ekonomi yönetimimizin sunduğu desteklerle Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasındaki yerini aldı. Reform çalışmalarıyla birlikte finansal istikrarın sağlanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük hamlelerle ülkemizin yeni normalin lider ülkeleri arasında yer alacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye'nin 2020 yılı büyüme verilerini değerlendiren Başkan İbrahim Burkay, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının toplumsal ve ekonomik açıdan ağır tahribatlara yol açtığına işaret ederek, “Firmalarımız, son 100 yılın en büyük ekonomik kriziyle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu zor dönemde bile ekonomi yönetimimizin sunduğu proaktif destekler ve reel sektörümüzün dinamizmi, büyüme rakamlarına da yansıdı. Özellikle makine teçhizat yatırımlarının yüzde 20 gibi yüksek rakamlarda artması tedarik zincirindeki değişimlerle birlikte yeni normale uyum yeteneğimizi geliştirmemizin göstergesi. Reel sektörümüzün artan motivasyonu ve küresel konjonktür, ülkemize dünya ile rekabette güçlü bir pozisyon oluşturabilir.” diye konuştu.

“Reel sektörümüze destekler sürdürülmeli”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 2020'nin pozitif büyüme performansıyla birlikte aynı zamanda finansal kırılganlıkların arttığı, faiz ve enflasyonun yatırım iklimi açısından risk oluşturduğu bir yıl olduğunu ifade ederek, “Finansal istikrarın sağlanmasıyla yatırım iştahı yeniden artacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomi alanında gerçekleştirilecek reformlar ve hizmet sektörümüzün faaliyetlerine yeniden başlamasıyla refah seviyemizi geliştirecek çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme hamlesi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu noktada reel sektörümüze sunulan desteklerin sürdürülmesi de büyük önem taşıyor.”