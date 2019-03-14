Burkay: “Türkiye'nin büyüme hamlesi üretim ve ihracat odaklı olmalı”

Ağustos ayında yaşanan finansal dalgalanmanın etkisinin imalat sanayinde de hissedildiğini ifade eden İbrahim Burkay, “Ancak bir önceki yıl ile kıyasladığımızda yüzde 1'lik bir artış söz konusu. Ekonomi yönetiminin aldığı önlem paketleri ve eylem planları etkisini gösteriyo.” dedi. Türkiye'nin dış ticaret açığına odaklanması gerektiğini vurgulayan İbrahim Burkay, “Hem ağustos ayında yaşadıklarımız hem de bugün iç piyasa kaynaklı daralmanın bizlere gösterdiği ana hedef, Türkiye'nin büyüme hamlesinin üretim ve ihracat merkezli olması gerekliliğidir. Açıklanan verilerde, Türkiye'nin üretebilme kapasitesi olan alanlarda hem hammadde hem de ara mal üretiminde sanayimizi ciddi anlamda desteklememiz gerektiğinin mesajları var” diye konuştu.

Sanayideki rakamların sağlıklı bir daralmaya işaret ettiğini ifade eden Başkan İbrahum Burkay, şöyle devam etti:

“Üretime ve sanayiye endeksli olmayan büyüme argümanlarının sürdürülebilir olmadığı aşikâr. Özellikle üretim merkezi olan kentlerde Türkiye'nin ara malı ve hammadde üretiminde yerli sanayimizin yatırımlarına ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin çok önemli projeleri var. Özellikle proje bazlı teşvik politikalarını çok önemsiyoruz. İthalatı karşılayacak yatırımları destekleyecek fonlamalar ve yatırım maliyetlerini aşağı çekecek destek politikalarıyla Türkiye, çok kısa bir süre içinde bu süreci pozitif noktalara getirecektir.”

Üretimin ve ihracatın Türkiye'nin olmazsa olmazı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Burkay, üretimde güçlü olan şehirlerin ve bölgelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü olan Marmara havzasında mekanî planlamayla birlikte yeni nesil endüstri bölgelerinin oluşturulması gerektiğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Türkiye'yi yeni nesil alanlarda güçlendirmemiz gerekiyor. Bursa'nın bu konuda ciddi bir oyun planı var. Değişim ve dönüşümü destekleyen önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz TEKNOSAB'da orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yatırımcılarımıza tahsislerimizi yaptık. İnşallah yıl sonunda yatırımlarımız başlayacak. Burada 150 bin yeni istihdam, kilogram değeri ortalama 8 dolar olan ürün gruplarını üretimi ve ihracatı söz konusu olacak. Bursa'da özellikle Endüstri 4.0'a geçişte makine, otomotiv, savunma sanayi ve tekstil sektöründe önemli firmalarımız var. Bu firmalarımız için mükemmeliyet merkezlerimizi hayata geçirdik. Kent olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda güçlü bir potansiyele sahibiz” dedi.