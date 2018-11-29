İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burkay'ı sevenleri yalnız bırakmadı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın babası son yolculuğuna uğurlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.


Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın 86 yaşındaki babası hacı Ömer Burkay''ın cenaze namazı Ulucami'de kılındı. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazını müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ömer Burkay Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.