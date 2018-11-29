Burkay'ı sevenleri yalnız bırakmadı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın 86 yaşındaki babası hacı Ömer Burkay''ın cenaze namazı Ulucami'de kılındı. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazını müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ömer Burkay Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.