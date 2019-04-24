Burkent'te görev değişimi

Ş.'nin yeni genel müdürü Ahmet Avcı oldu.

Yeniden yapılanma çerçevesinde Burkent yönetim kademesinde değişikliğe gidildi. Görevden alınan Burkent Genel Müdürü Mustafa Karakoç'un yerine geçen dönem Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı olan mali müşavir Ahmet Avcı getirildi.

Gemlik ilçesinde 1968 yılında dünyaya gelen, ilk orta ve lise tahsilini Gemlik'te tamamlayan Avcı, üniversite eğitiminin ardından farklı sektörlerde görev yaptı. Mâlî müşavir olan Avcı, 2014 yılı Nisan ayında AK Parti Gemlik Belediye Meclisi üyesi olarak, Gemlik Belediye Başkan Yardımcılığı görevi üstlendi. Bursa Zihin Engelli Çocukları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi; Gemlik Acara Gürcüleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi de olan Avcı, evli ve 3 çocuk babası.