Büro Memur-Sen Bursa Şubesi'nden tiyatro etkinliği

Büro Memur-Sen Bursa Şubesi üyeleri, 20 Mart Dünya Çocuk Tiyatrosu Günü'nde Tayyare Kültür Merkezinde "Kırmızı Duvar" isimli çocuk oyununda buluştu.

Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Çocuklar ve onların hayalleri bizim için çok önemli, fırsat buldukça bu tür etkinlikler yaparak büyük bir aile olduğumuz vurgusu yapmaya çalışıyoruz. Ocak ayında buz pateni, şubat ayında sinema, mart ayında da tiyatro etkinliği yaparak 2022'de her aya bir etkinlik sığdırmış olduk. Üyelerimizin de bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde bizi yalnız bırakmayıp salonları doldurması bizleri ayrıca memnun ediyor. Bu anlamlı etkinliğimize katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran'a ve onların nezdinde Şehir Tiyatrosu oyuncularına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gösteri sonrasında, salonu dolduran çocuklara Şube Başkanı Eyyup Akbulut pamuk şeker dağıtırken eğlenceli anlar yaşandı.