Bursa 112'ye gelen 6 çağrıdan 5'i asılsız

Bursa'daki 112 komuta merkezine yılda 1 milyon 277 bin 500 çağrı geliyor. Bu gelen her 6 çağrıdan 5'i ise asılsız çıkıyor. 2019'dan itibaren verilecek eğitimlerle bu çağrıların yılda 365 binlere düşürülmesi hedefleniyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Merinos'taki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada komuta merkezine geçen Akan, görevlilerden bilgi aldı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin Türkiye için en temel hizmetlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Akan, “Bu hizmetleri amacına uygun olarak kullanabilirsek çok daha değerli hizmetler veririz. Bursa rakamları 3 yıl öncesinde günde 12 bine yakın çağrı geliyordu. Bunların 600 tanesi gerçekti. Bu da işimizi zorlaştırıyordu. Bunun önüne geçebilmek için farkındalık eğitimleri yaptık. Eğitimlerde çok ciddi sonuçlar elde ettik. Geçen yıl itibariyle eğitim neticesinde 6 bin 500'lere düşürdük. Ama bunun yine 600 tanesi gerçek çağrıydı. Bu eğitimlerimize devam ettik. Yaklaşık 100 bin öğrencimizi eğittik. Bu vesile ile aileler de eğitilmiş oldu” dedi.

“Gelen 6 çağrıdan 5'i asılsız”

Amaçları hakkında bilgiler veren Akan, “Amacımız, 112 nedir? Hangi durumda aranmalıdır, aranmamalıdır? Farkındalık çalışması ile minik öğrencilerimizi eğiterek, bu sene çağrı sayısını 3 bin 500'lere düşürdük. Yine de 6 çağrıdan 5'i asılsız. 3 yıl öncesi 20 çağrıdan 19'u asılsızdı. Böylelikle işimiz daha da kolaylaştı. En azından asılsız çağrıları düşürdük. Hedefimiz toplam çağrı sayısını binlere düşürmek. Bunun için eğitim çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 1996 yılında kurulduğunu vurgulayan Akan, “Başlangıçta 3 ambulansla başlamıştık. Bugün, 120'ye yakın ambulansımız, 71 tane istasyonumuz var. Bini aşkın personelle bu hizmeti vermeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bursa'nın strateji bir bölge olduğunu belirten Akan, “Yazın ve kışın ayrı bir yoğunluğu var. Geçiş güzergahında olması sebebiyle 112 Acil Sağlık Hizmetlerimizin hazır şekilde olması gerekiyor. 112 gerçekten kalp krizi, çarpma, düşme, trafik kazaları gibi durumda önemli bir kuruluştur. Bunu bu amaç içerisinde kullanmamız gerekir. Bu sistemi gereksiz çağrılarla meşgul etmemek lazım. Gereksiz yere meşgul ettiğimizde insanların hayatıyla oynamış olabiliriz. Gelinen noktada vatandaşımızın duyarlılığı söz konusu. Bu vesile ile vatandaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize destek oluyorlar. Amacımız, gereksiz çağrıları aşağıya çekmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki çağrılar gerçek olsun” şeklinde konuştu.