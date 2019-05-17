Bursa AB Bilgi Merkezi iftar yemeği düzenledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerine devam eden AB Bilgi Merkezi, Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Osmangazi Pınarbaşı Meydanı'nda iftar programı düzenledi.

AB Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesi kapsamında BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında kurduğu iftar sofrasında iki binden fazla Bursalıyı konuk etti. Bu yıl Avrupa Günü kutlamalarının Ramazan ayında yapıldığını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Türkiye genelinde Avrupa Birliği Bilgi Merkezlerinin halkla Ramazan coşkusunu paylaşmak üzere iftar yemekleri düzenlediğini söyledi.

“Ramazan paylaşma ayı”

AB Türkiye Delegasyonu'nun AB Bilgi Merkezleri ile birlikte Mayıs ayı boyunca 18 ilde düzenleyeceği iftar yemeklerinden birinin de BTSO bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezince düzenlendiğini kaydeden Şenocak, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Pınarbaşı Meydanı'nda düzenlediğimiz iftarda iki bini aşkın vatandaşımız hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu paylaştı. AB Türkiye Delegasyonu'na böylesine anlamlı bir etkinliğe öncülük etmelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

9 Mayıs 1950'de, dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa için bir vizyon ortaya koyan ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için gereken kurumları tespit eden Schuman Bildirgesini yayınladı. Böylelikle günümüzde Avrupa Birliği olarak bilinen yüzyılın en iddialı barış projesi başlamış oldu. Bu yeni başlangıç Avrupa Günü olarak tüm AB üye devletlerinde, aday ülkelerde ve Avrupa Birliği'nin mevcut olduğu ülkelerde kutlanmaktadır.