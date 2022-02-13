Bursa acil sağlık hizmetleri filosu güçlenmeye devam ediyor

Bursa'daki acil sağlık hizmetleri güçlenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2022 yılı Ocak ayında da biri 4x4 olmak üzere toplam 3 acil yardım ambulansı ile bir 4x4 UMKE Medikal Kurtarma Aracı ve bir 4x2 UMKE Acil Müdahale Aracı tahsis edildi. Böylece 2020 Ekim ayından itibariyle 2'si yeni doğan, 4'ü 4x4 olmak üzere Bursa'ya tahsis edilen yeni ambulans sayısı 33 oldu.

Son gelen 3 ambulansla birlikte Ekim 2020 ayından itibaren Bursa'ya gönderilen tam donanımlı ambulans sayısının 33'e yükseldiği bilgisini veren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa 112'nin gerek kentsel, gerek kırsal vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri karşıladığına dikkat çekti.

Kentteki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu sayını da arttırdıklarını söyleyen Dr.Yavuzyılmaz, “İlimizde 2020 yılı Ekim ayından bugüne kadar toplam 10 yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açtık. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sayımız 82'den 92'e yükseldi. Profesyonel acil sağlık hizmetleri personelimiz, gençleşmiş ambulans filomuz, yeni ve sayısını arttırdığımız acil sağlık istasyonlarımızla birlikte ilimizde kent merkezinden kırsala varıncaya kadar yedi gün yirmi dört saat acil sağlık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Covid-19 salgınının yaşandığı bir dönemde dahi büyük sıkıntı ve zorluklara rağmen acil sağlık hizmetlerine yatırımların devam ettiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz “ilimize yeni 33 ambulansın yanı sıra 2022 Ocak ayında bir 4x4 UMKE Medikal Kurtarma Aracı ve bir 4x2 UMKE Acil Müdahale Aracı 'da gönderildi. UMKE araçlarımız zorlu koşullarda hareket kabiliyetine sahiptir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimizde her türlü olağan dışı durum ve afet olaylarında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunuyor. Yeni gelen UMKE araçlarımızla gücümüze güç kattık. İlimize bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yeni ambulanslarımız ve UMKE araçlarımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

112 ekiplerinin saniyelerle yarışarak vakaya ulaştıktan sonra hasta kişiye müdahale edip hastaneye zamanında yetişmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Dr.Yavuzyılmaz, “Bu nedenle trafikte sürücülerin fermuar tekniğini uygulayarak ambulansa yol vermeleri önemli. İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol verin. Vatandaşlarımızın trafikte ambulansa yol verme konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.