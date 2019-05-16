Bursa AK Gençlik'ten 'İftara 5 Kala' etkinliği

AK Parti Bursa Yıldırım Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gelenek haline getirilen "İftara 5 Kala" etkinliği yapıldı.

AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı gelenek hale getirdiği "İftara 5 Kala" etkinliğini bu yıl da sürdürüldü. Gençlik Kolları Üyeleri, Yıldırım ilçesi merkezinde iftara yetişemeyen vatandaşlara su, hurma ve kek ikramı yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Yıldırım Gençlik Kolları Başkanı Ülhak Eyin, "Biz, gençlik kolları olarak her yıl yapmış olduğumuz etkinliği bu yıl da sürdürdük. İşinden, yolda olmasından dolayı iftara geç kalan vatandaşlarımıza iftara 5 kala simit, kek ve su ikramında bulunarak Ramazan'ın bereketini paylaştık. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi.