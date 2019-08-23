Bursa Anadolu Lisesi YKS'de başarı geleneğini sürdürdü

Bursa'nın gözde eğitim kurumlarından Bursa Anadolu Lisesi (BAL) bu dönem mezun ettiği öğrencilerin 2019 YKS başarısı ile bir kez daha şehrin gurur kaynağı oldu. İyi bir gelecek için gözde üniversitelerin, seçkin bölümlerine yerleşme başarısı gösteren BAL öğrencileri ailelerini de mutlu etti.

Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri, 2019 YKS de her yıl olduğu gibi bu yıl da BAL adına yakışır bir başarı elde etti. Bu liseden mezun olan öğrencilerin 17'si ilk bine, 84'ü ilk on bine,152'si ise ilk yirmi bine girerek ülkemizin saygın üniversitelerine yerleşti.Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin 45 'i çeşitli üniversitelerin Tıp Fakültelerine, 22 'si Diş Hekimliği Fakültelerine, 5'i Eczacılık Fakültelerine, 53 'ü Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerine, 9 'u Hukuk Fakültelerine, 8 'i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine, 7 'si Fen-Edebiyat Fakültelerine, 4 'ü Eğitim Fakültelerine, 4'ü Sağlık Hizmetleri Bölümlerine yerleşerek hem öğretmenlerine hem de ailelerine büyük gurur yaşattı. Bursa Anadolu Lisesinin gelenekselleşen başarısında katkısı olan okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenci velileri, çocuklarının üniversite de de örnek başarılara imza atacaklarına inandıklarını ifade etti. Okul Müdürü İsmet Aksu'da başarının tek taraflı olmadığını belirterek, “Elde edilen bu başarı nedeniyle öğrencilerimizi, öğretmen arkadaşlarımı ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin gelecekte ülkemize önemli hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum”dedi.