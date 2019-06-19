Bursa Anadolu Lisesi'nden muhteşem mezuniyet

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Bursa Anadolu Lisesi (BAL) 43. Dönem mezunlarını verdi. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet gecesi duygulu ve renkli görüntülere sahne oldu. Mezunlar TYT ve AYT sınavının stresini muhteşem gecede attı.

Akademik alandaki başarılarının yanı sıra sosyal etkinliklerle de sık sık gündeme gelen Bursa Anadolu Lisesi 43. Dönem mezunlarını düzenlenen törenle verdi. 265 öğrencinin mezun olduğu gecede öğrenciler ve veliler unutulmaz bir gece yaşadı. Okul Müdürü İsmet Aksu, BAL ailesi olarak ülkesini ve milletini seven, gelecekte ülkenin kalkınması ve gelişmesi için alın teri dökecek gençleri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin başarısında emeği olan öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti. Hafta sonu gerçekleştirilen üniversite sınavına katılan öğrencilerinin büyük başarılar elde edeceğine inandığını ifade eden İsmet Aksu, “Bursa Anadolu Lisesi'nin 43. Dönem mezunları ile gurur duyuyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi, Unutmayalım ki ‘Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getiren milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar' Sizler gayret ve çabalarınızla ülkemizin istikbali olacaksınız. Yorulmadan ve emek harcamadan elde edilen kazanç, bedel ödemeden elde edilen şöhret, hak edilmeden ulaşılan makam size başarı ve mutluluk getirmeyecektir. Kazanılan 1 liranın bulunan 3 liradan daha değerli olduğunu unutmayalım. Hata yapmanın hile yapmadan daha onurlu olduğunu bilelim. Başarı için ömrünün bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, başarısızlığın bedelini ömür boyu öderler. Bugün buradan yeni bir sayfa açmak üzere ayrılacak ve üst öğrenimlerle ülkemizin çeşitli yerlerinde çeşitli kademelerde görevler alacaksınız. Bütün ümidimiz sizlersiniz. Yolunuz, bahtınız açık olsun”dedi.

Gecede öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Okul puanında ilk üçe giren öğrenciler plaketle ödüllendirildi. Dönem birincisi Yeşim Sude Keçebaş okul yaş kütüğüne isim plaketini Basın İlan Kurumu Bursa Müdürü Osman Başeğmez ile birlikte çaktı. Mezuniyet gecesi öğrenciler tarafından keplerin atılmasıyla son buldu.