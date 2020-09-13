İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa-Ankara karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Bursa-Ankara karayolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir eden Ömer Z. yönetimindeki 16 BV 055 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada sol şeritte ilerleyen Mehmet Fatih Ç. yönetimindeki 69 AR 626 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ömer Z'nin kullandığı araç, yolun sağındaki boş alana takla atarak durabildi. 69 AR 626 plakalı otomobil ise çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek, karşıdan gelen Abdulvahab K. idaresindeki 34 KR 68 84 plakalı araçla ile çarpıştı. Kazada Ömer Z. ile araçta bulunan Gülsün Z. yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.