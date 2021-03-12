Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı

Bursa’da 3 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı kazanın ardından trafiğe kapanan Bursa-Ankara yolu ulaşıma açıldı.
Bursa'da 3 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı kazanın ardından trafiğe kapanan Bursa-Ankara yolu ulaşıma açıldı.
Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı. Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Onlara aracın hurdaya döndüğü kazada anayol, savaş alanına döndü. Kazanın ardından 2.5 saat trafiğe kapanan Bursa-Ankara yolu kazaya karışan araçların aracın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.