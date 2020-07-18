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Bursa-Ankara yolunda kaza: 2 yaralı

Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Bursa Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan D.Y idaresindeki 35 ADH 425 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarındaki bir işyerinin bahçesindeki duvara çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan F.Ö yaralandı. her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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