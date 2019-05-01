Bursa araştırmaları ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2018 Ödülü” törenle sahiplerine verildi.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Nilüfer Belediyesi, Akkılıç ailesi ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ödül töreni Akkılıç Kütüphanesi'nde yapıldı. Törene Nilüfer Belediye Başkan Vekili Feridun Uyruk, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Akkılıç ailesi ile Bursa eski milletvekili Ali Arabacı da katıldı.

Feridun Uyruk, "Yılmaz Akkılıç varlığıyla yolumuzu aydınlatan bu şehrin en önemli fikir adamlarından biriydi. Bu ödülleri, hayatı boyunca bilimsel düşünceyi ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmaya çalışan, Bursa'nın kent kültürüne önemli değerleri kazandıran gazeteci yazar Yılmaz Akkılıç'ın mirasına sahip çıkmak adına 2011 yılından bu yana düzenliyoruz. Yılmaz Akkılıç'ın adını yaşatmak için Nilüfer Belediyesi olarak Akkılıç ailesi ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti'yle beraber düzenlediğimiz bu organizasyon, bilginin, öğrenmenin değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çünkü Yılmaz Akkılıç, hayatın her döneminde bilgi ile öğrenmenin değerini vurgulayan, aklın gösterdiği yolun izini süren bir insandı. Yılmaz Akkılıç'ın önderliğinde 2007 yılında Akkılıç Kütüphanesi kuruldu. Bu kütüphane şimdi Bursa'nın sayılı kütüphaneleri arasında yerini aldı. Bu ödüllerin geleneksel hale gelmesinde emeği bulunan herkese ve sayısı her artan başvuruları titizlikle değerlendiren seçici kurul üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da “Araştırmacı gazeteci ve yazar sevgili Yılmaz amca aramızdan 9 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ansızın yitirdiğimiz Yılmaz amca hem biz gazeteciler için hem de toplumun aydınlık yarınları için çaba gösterirdi. Yılmaz amca genç kuşaklara bilimsel düşünceyi ve araştırma kültürünü önemsemeyi öğretti. Yaşadığımız topluma değer katmanın önemini anlattı" dedi.

Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu'nun “Başarı Ödülü”ne lâyık gördüğü çalışmaların sahiplerine 4'er bin lira para ödülü verildi.