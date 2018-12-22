Bursa balık hali gece şenleniyor

Bursa balık halinde mezada çıkan balıklara Türkiye'nin dört bir yanından alıcı geliyor. Antalya'dan dahi balıkçıların geldiği balık halince gece başlayan pazarlıklar günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

Marmara balığının diğer denizlere göre daha lezzetli olduğunu söyleyen balık hali kabzımalı Sedat Sidal, Antalya, Burdur, Ankara gibi illerden gelen restoran sahiplerine balık sattığını söyledi. Özellikle lüfer balığının Marmara denizinde lezzet bulduğunu ifade eden Sidal, “Ege'den Akdeniz'den bu balık için geliyorlar” dedi.

Hikmet Şahin Kent Hali'ndeki balık mezatları en hareketli günlerini yaşıyor. Özellikle lüfer gibi ekonomik değeri yüksek balıkların bolca tutulduğu bu zamanlarda Türkiye'nin dört bir yanından balıkçılar Bursa'ya akın ediyor. Gece saat 03:00 da başlayan mezatlarda kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor. Bolca yakalanan çinekop ve lüfer ise teknecilerin yüzünü güldürüyor. Onlarca çeşit balığın yanında karides ve jumbo karidesin de bol olduğu Bursa Balık Hali'ne sadece balıkçılar değil meraklı vatandaşlar da balıkları görmek ve mezatları izlemek için geliyor.

Lüfer yüzleri güldürüyor

Denizlerin sultanı olarak anılan Lüfer balığının bu sezon bol olması tane fiyatının 20 TL'ye kadar düşmesine neden oldu. Tezgahlarında lüfer bulundurmak isteyen balıkçılar ve restoran sahipleri lüfer balığı için kurulan mezatlara yoğun ilgi gösteriyor. Büyüklüğüne göre 40 TL'ye kadar çıkan lüfer balığı hem teknede avlananların hem de haldeki aracıların yüzünü güldürüyor.

Antalya'dan balık almaya geliyorlar

Bursa Balık Hali'ndeki kabzımallardan Sedat Sidal, lüferin Marmara denizinde lezzetlendiğini ve burada tutulanın makbul olduğunu belirterek, “Sadece lüfer değil. Birçok balık Marmara denizinde diğer denizlere göre daha lezzetli olur. Bunu bilen Ege ve Akdenizli balıkçılar Bursa'ya gelirler. Benim Antalya'dan Burdur'dan ve bir çok ilden müşterim var. Yani Antalya'da bir restoranda Marmara denizinden tutulmuş bir balığı yiyebilirsiniz” dedi.