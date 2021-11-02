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Bursa barajlarında son durum

Bursa’ya içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında son durum açıklandı.

Bursa'ya içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında son durum açıklandı. Eylül ayı başlarında yüzde 71 dolu olan barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı.


Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 66, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 19 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 42.5 olarak tespit edildi. Bursa'da hiç yağış olmasa bile şubat ayının ilk haftalarına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

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