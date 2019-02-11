Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa'da son yağışların ardından barajlardan gelen haber sevindirdi. Hiç yağmur ya da kar yağmasa bile Bursa'nın haziran ayının üçüncü haftasına kadar yetecek suyu var.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 69, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41 olurken, iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 36 milyon 539 bin 871 metreküp olduğu, Bursa'nın içme suyu barajlarından şehre verilen su miktarının 327 bin 483 metreküp olduğu açıklandı. Hiç yağmur ya da kar yağmasa bile haziran ayının üçüncü haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.