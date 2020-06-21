Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı, yaz boyunca şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın yaklaşık 8 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 54.64, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96.32 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 75.88 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin 50 milyon 464 bin 202 metreküp olduğu, şehre verilen su miktarının ise toplam 401 bin 875 metreküp olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl şubat ayına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, yetkililer ise vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.