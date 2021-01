Bursa basının acı günü

Bursa basınında uzun yıllar çalışan ve özellikle at yarışları konusunda uzman olan Aziz Bükey, Mudanya'da dün gece geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.

Aziz Bükey 1952 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğdu. Babası Zeki Bükey Atatürk'ün fotoğrafçısıydı. Taksim İlkokulu'nda başladığı ilköğrenimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokul'unda, orta öğrenimini Zincirlikuyu Yapı Sanat Enstitüsünde tamamladı.

Aziz Bükey gazeteciliğe çok genç yaşta Milliyet Gazetesi'nde başladı. Gündüz teleks operatörü olarak, geceleri de nöbetçi foto muhabiri olarak çalışıyordu. 1968 Yılında Haldun Simavi'nin Web Ofset kurumuna geçti. Burada Fotospor dergisinde çalıştı ve Günaydın gazetesinin kuruluşunda görev aldı.

Fotospor mecmuası kapandıktan sonra Yavuz Uzan'ın sahibi olduğu Yeni İstanbul Gazetesine geçti. Burada iki yıl polis muhabirliği yaptıktan sonra Günaydın gazetesine döndü. 1971 de Günaydın Kadıköy bürosunda sıkıyönetim mahkemelerini izleyip yazdı. Aziz Bükey 1972 yılında askere gitti. 1974 yılında askerlik dönüşü, yeni kurulan Bursa Hakimiyet gazetesinde çalışmaya başladı.

Bursa'da sırasıyla Hürriyet Haber Ajansı, Bursa'nın Sesi, Anadolu Ajansı, Hakimiyet, Güneş ve Olay gazetelerinde çalıştı. 1985 - 1986 yıllarında Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı ve çeşitli dönemlerde yönetimlerinde bulundu.

Olay TV'de 1985 gün boyunca canlı at yarışı programı yaptı. At yetiştiriciliği ve yarışçılığı konusunda hazırladığı belgesel TRT-ATV-STAR-SHOW TV gibi kanallarının da katıldığı yarışmalarda 4 birincilik ve bir ikincilik ödülü kazandırdı. Olay gazetesinden emekli oldu. Bir süre Bursa Hakimiyet gazetesinde at yarışı sayfası ve AS TV'de de yarış programları yaptı.

Son olarak Mudanya Egemen Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Aziz Bükey, sürekli basın kartı hamiliydi.