Bursa Belediyeler Birliği Alanya'da toplandı

Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yaz dönemi hizmet içi eğitim semineri Alanya'da gerçekleştirildi.

Hizmet içi eğitim seminerine, Bursa Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve belediye personelleri katıldı. 3 gün süren seminerde, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ve Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar, ‘Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri görev yetki ve sorumlulukları, komisyonların çalışma esas ve usulleri' konularında bilgiler verdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personelleri olmak üzere toplam 154 arkadaşımız, yeni seçim sürecinden sonra düzenlediğimiz bu seminere katıldı. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Abdurrahman Acar hocamız, büyük bir tecrübeye sahip ve tüm yasal düzenlemelere hakim. Yasalarda çok sık değişiklikler oluyor. Karşılıklı soru cevap ile aklımıza takılan konuları açıklığa kavuşturacağız. Bu seminerlerin amacı hem bilgi alışverişinde bulunmak, hem de ailelerin bir araya gelerek dostluklarının pekişmesini sağlamak” dedi.

Hizmet içi eğitimlerin hem yöneticilerin hem de yerel yönetim personelinin konularına hakimiyeti anlamında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Dündar, “Belediyecilik sürekli değişen ve gelişen bir kurumsal yapıdır. Belediyelerimiz son yıllarda önemli işlere imza attı. Yasalarla birçok yetkiye sahip olduk ve birçok kurumun işini üstlendik. Türkiye ekonomisi neyse belediyelerimizin ekonomisi odur. Stratejik durumumuzu beş yıl için düzgün bir şekilde planlarsak, bizler bu işi sürdürürüz. Şeffaflık ile işlerimizi yürütürsek başarıyı yakalamamız kaçınılmaz olur. Buradaki tanışma sürecimiz inşallah güzel işler yapmamıza vesile olur. Allah sizleri görevinizde başarılı kılsın” diye konuştu.