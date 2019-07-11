Bursa Belediyeler Birliği yeni döneme hızlı başladı

Bursa Belediyeler Birliği'nin 2019 çalışma dönemi 1. olağan meclis toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bursa'da merkez ve ilçe belediyelerinin üye olduğu Bursa Belediyeler Birliği'nin 1. olağan meclis toplantısı, 2018 yılı faaliyet raporunun okunup oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Birlik üyesi belediye başkanları ile seçilmiş belediye meclis üyelerinin iştirâkiyle gerçekleştirilen toplantıda, 2018 yılı mâlî kesin hesabı ile 2019 yılında üye belediyelerin personeline yönelik düzenlenecek eğitim ve teknik inceleme programları görüşüldü.

Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birlik üyelerine 2019 yılında yapılacak faaliyetler ve eğitim seminerleri hakkında bilgiler verdi. Eğitim seminerlerinin önemine vurgu yapan Başkan Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği olarak ilk seminerimizi geçtiğimiz ya düzenledik. Bu seminerlerin hem biz belediye başkanlarına hem de meclis üyesi, bürokrat ve belediye personeli arkadaşlarımıza önemli katkıları oluyor. Personel belli konularda sıkıntı yaşıyor. Düzenlediğimiz eğitim programları, personelimizin verimliliğini artırdığı gibi, aynı zamanda çalışanlarımızın motivasyonlarının yükselmesine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunarak memnuniyeti artırmış oluyor. 2019 yılında da ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.