Bursa Bıçağı'nı anlatan belgesele ödül

Öğr. Gör. İbrahim İ. Öztahtalı'nın proje koordinatörü olarak yer aldığı ‘Bıçak İzi' isimli belgesel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından TV Kültür Sanat Dalı'nda başarı ödülüne lâyık görüldü.

İhtiyaçtan doğup sanata evrilen, yedi yüz yıllık Bursa Bıçağı'nın3204 kilometre yolculuğunun anlatıldığı ‘'Bıçak İzi'' isimli belgesel, Türkiye Gazeteciler Başarı Ödülleri/TV Kültür Sanat Dalı'nda ödül aldı. Proje danışmanlığını BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Gültekin Erdal'ın yürüttüğü programın metin yazarlığını,kurgusunu ve yönetmenliğini Line Tv Program Müdürü Dilek İlhan yaptı.

Programda bıçak ustası baba ve oğlun diyaloğu ile BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Öztahtalı'nın metin seslendirmesine, yüksek performans ile bıçak yapım aşamasına da yer verildi.

Geçtiğimiz yıl, NTV'den Bora Talat Boyacı ve Yağız Şenkal'ın aldığı Türkiye Gazeteciler Başarı Ödülleri / TV Kültür Sanat Dalı'ndaki ödülü bu yıl Line Tv'den Dilek İlhan alırken, ödül tarihî pandemi dolayısı ile daha sonraki bir tarihe ertelendi. Bıçak İzi programında ayrıca BUÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ve Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı FatihAdliğ de konuk olarak yer aldı.