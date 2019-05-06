Bursa Bilim Festivali'nde dereceye girenler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines Science Expo, 200 binin üzerinde ziyaretçi ve 101 bin 358 atölye çalışması ile hedeflenen rakamları aşarak tamamlandı. Festivalin son gününde düzenlenen ödül töreniyle dereceye girenler ödüllerini aldı.

Geleceğin nitelikli işgücünü yetiştirmek ve bilimi toplumun tüm kesimlerine sevdirmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğu ve Kültür A.Ş'nin organizasyonuyla bu yıl sekizincisi yapılan Turkish Airlines Science Expo ile Bursa, bilimle dolu dolu 4 gün geçirdi. TÜYAP Fuar alanında kurulan 236 stant ve bin 780 görevli eşliğinde yapılan festivalin proje yarışmasına Türkiye genelinden 946 ekip başvurdu ve 50 finalist proje, festival boyunca katılımcılarla paylaşıldı. Autodesk 3B Tasarım ve Modelleme Yarışmasına 65 finalist tasarım kabiliyetleri ile birincilik için yarıştı. ‘Meslekler Yarışıyor' başlıklı mesleki beceri yarışmasında ise 11 kategoride 630 ekip kıyasıya yarıştı. Yoğun ilgi gören akıl ve zeka oyunları turnuvasında 2 bin 150 öğrenci ve öğretmen birincilik için mücadele etti. Yerli ve milli üretim için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayan festival, birçok kurum tarafından desteklendi.

Bu yıl ‘Dijital Türkiye' ana temasıyla düzenlenen festivalin en önemli özelliklerinden biri de geleceğin iş gücü olan gençleri Bursa'nın ünlü sanayicileriyle buluşturması oldu. Gençler, söyleşi ve panel etkinliklerinin yanı sıra stantları da gezerek iş dünyasının önemli iş adamlarının tecrübelerini dinleme imkanı buldu. 200 binin üzerinde ziyaretçi ve 101 bin 358 atölye çalışması ile hedeflenen rakamları aşan Turkish Airlines Science Expo, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Turkish Airlines Science Expo'nun ödül törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sorun görmek isteyenlerin her yerde sorun görebileceğini ancak tarihi ancak çözüm üretenlerin yazabileceğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan fiziki altyapı, tarihi miras, yeşil alan düzenlemesi gibi hizmetleri hayata geçirirken, diğer taraftan gelecek nesillerin daha donanımlı olmasına yönelik projelere de önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Turkish Airlines Science Expo da bunlardan biri. Uzun süren bir hazırlık aşamasının ardından dolu dolu bir festival yaşadık. Sanayimizin önemli isimleri üretimde kullandıkları teknolojileri çocuklarımız ve gençlerimizle paylaştı. Bu eminim ki onlar için büyük bir tecrübe olacak. Bu gençlerimiz dinamik ve nitelikli bireyler olarak yakın gelecekte sanayimizin gücüne güç katacaklar. Bizi bu anlamda destekleyen tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Meslekler yarışıyor etkinliğinde becerilerini sergileyen gençlerimizin, yakın gelecekte iş hayatına atılarak hünerlerini ülkemizin menfaati için sergileyeceklerine inanıyorum. Bursa güçlü sanayisi ile iyi bir potansiyele sahip. Bu yüzden gençlerimize iyi bir eğitimin yanında iyi bir rehberlik sunmamız, onları meslek hayatına hazırlamamız ve ufuklarını genişletmemiz gerekiyor. Bu yıl festival kapsamında ilk kez gerçekleştirdiğimiz kariyer kulübü ile bunu amaçladık. Turkish Airlines Science Expo, çözüm üreten zihinlerin de buluşma noktası oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye çapında bir proje yarışması yaptık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bursa'mız ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik somut adımları bugünden atmazsak, yarın için hayal kurmaya hakkımız yok demektir. Turkish Airlines Science Expo 2020'nin tüm dünyada ses getirmesi ümidi ve inancıyla, festivalimize katkı ve emek veren kurum, kuruluş ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, 11 farklı kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.