Bursa Bilim Festivali'nde meslekler yarışacak

Bursa Bilim Festivali'nde meslek lisesi öğrencileri hünerlerini sergileyecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın destekleri ile bu yıl 8.'si gerçekleştirilecek Bursa Bilim Şenliği, (8. THY Science Expo) birbirinden renkli ve çekişmeli yarışmalara sahne olacak. Bursa genelindeki Meslek Liseleri'nde öğrenim gören öğrenciler, 8. THY Science Expo'nun en iyisi olmak için yarışacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM)'nin ev sahipliğinde 2 ile 5 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bilim festivalinde meslek lisesi öğrencileri alanında en iyi olabilmek için ter dökecek. Bu yıl Dijital Türkiye ana teması ile düzenlenen Türkiye'nin en büyük Bilim Festivali'nde meslek lisesi öğrencileri “Meslekler Yarışıyor” kategorisinde hünerlerini sergileyecek. TÜRSAT, İnoksan, Limak Enerji, Poligon Mühendislik, Ineva, Festo, Bursa Kuaförler Odası gibi Bursa'nın önde gelen şirket ve kuruluşlarının destek verdiği ‘Meslekler Yarışıyor' programı 11 ayrı kategoride yapılacak.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Meslek Liseleri öğrencilerinin iştiraki ile büyük bir çekişmeye sahne olacak yarışma, Moda Tasarım ve Teknoloji, Robotik ve Kodlama, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Metal, Makine, Giyim Üretim, Tekstil Teknolojileri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ile Elektrik ve Elektronik kategorilerinde gerçekleştirilecek. Meslekler Yarışıyor” da dereceye girenler birbirinden özel ödüllerin de sahibi olacak. Detaylı bilgi edinmek isteyenler https://www.bursabilimsenligi.org/web adresini ziyaret edebilirler.