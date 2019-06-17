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Bursa BTM ile bilim dolu yaz

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yaza hızlı girdi.

Bilimle dolu birbirinden renkli etkinlikler, kamplar ve atölyeler, bu yaz tatilinde de Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (Bursa BTM) bilim severleri bekliyor.


Pazartesi günleri âariç haftanın 6 gününde günlük bilimsel faaliyetler ve atölye çalışmaları ile çocuklar hem öğrenecek, hem de bilimin eğlenceli hâlini keşfedecek. Bursa BTM'nin ‘Minik Mucitler Uzayı Keşfediyor', ‘Gezegenlere Yaklaşıyorum', Arkeoloji Maceraları' etkinlikleri en çok ilgi gören aktivitelerin başında geliyor.


Bursa BTM tarafından Uludağ'da gerçekleştirilen "Doğa ve Bilim Kampları" bu yazın doğayla iç içe, en eğlenceli bilim faaliyetlerinden biri, Her yıl geleneksel hale gelen Türkiye'nin sayılı gökyüzü gözlem festivali ASTROFEST ise aklı gece gündüz bilimde olanları zirvede buluşturacak. 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ'da gerçekleşecek olan etkinlikte teleskopla gökyüzü gözlemleri, eğitimler, söyleşiler, atölyeler, doğa yürüyüşleri ve konserler yer alacak. BTM'nin geleneksel hale getirdiği "Hasip Sönmezalp Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri" bu yaz da devam edecek. 21 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde, Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleşecek olan faaliyetlerde Bursalılar teleskopla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacaklar.

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