Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti çalışmaları devam ediyor

Dr. Lütfi Akca, Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti'ndeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Akca, Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti inşaatında gelinen son nokta hakkındaki yazılı açıklamasında, “Çalışmaların hızla devam ettiği Kocadere Göleti'nin tamamlanmasıyla, Büyükorhan ilçe merkezi ile çevresindeki yerleşimlerinin toplam 1,124 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Kret kotu 886,50 metre olan Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti'nde plinth betonu tamamlanmış olup, gövde dolgusu 870,00 metre kotunda devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde gövde dolgusu imalatlarının tamamlanması beklenmektedir” dedi.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde yılda 1,124 milyon metreküp içme-kullanma suyu sağlanacağını belirten Genel Müdür Akca, “Hayata geçirilen proje ile Büyükorhan ilçesi ve civar yerleşim yerlerinin 2070 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır” dedi.