Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Asılsız haberlere itibar etmeyin"

Korona virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşların tabutla toprağa koyulduğuna dair sosyal medyada haberler hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medyada bazı mecralarda, korona virüs sebebiyle şehrimizde cenazelerin tabutla toprağa verildiğine yönelik gerçek dışı bilgiler yer almaktadır. Korona virüs sebebiyle günlük cenaze sayısı olağan döneme göre bir miktar artış gösterse de cenaze defin işlemleri olağan ve dini vecibeler eksiksiz olarak yerine getirilerek devam etmektedir. Şehrimizle ilgili olumsuz algı oluşturma çabası dışında başka hiçbir amaç taşımayan bu asılsız haberlere kesinlikle itibar etmeyiniz.”