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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursaspor antrenmanını ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un bugünkü antrenmanını ziyaret ederek, “Tüm Türkiye Bursaspor’u konuşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un bugünkü antrenmanını ziyaret ederek, “Tüm Türkiye Bursaspor'u konuşuyor. Önümüzde seri galibiyetler yapabileceğimiz maçlar var. Bursaspor'umuzun ait olduğu Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un bugünkü antrenmanını ziyaret etti. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı idmanı takip eden Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından, antrenman sahalarına sağlanan destekleri yerinde kontrol etti. Antrenman sonunda futbolculara tatlı ikram eden Başkan Aktaş, şunları söyledi:


“Takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutluyum. Tüm Türkiye Bursaspor'u konuşuyor. Önümüzde seri galibiyetler yapabileceğimiz maçlar var. Bursaspor'umuzun ait olduğu Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum.”

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