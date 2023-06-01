Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: “Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Galip Sakder'e ait lunapark ve çocuk oyun grupları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, yangına 100'ün üzerinde personel ve 30 itfaiye aracı ile müdahalede bulunulduğunu belirterek yangının kısmı olarak kontrol altına alındığını ifade etti. Malzemelerin polyester olduğu için yangının bazı bölümlerde devam ettiğini aktaran Aktaş, çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Aktaş, sağlık ekiplerinin hazır durumda bekletildiğini kaydederek yangından etkilenenlere müdahale ettiğini söyledi.