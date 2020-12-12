Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Bursaspor'a tebrik mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'u tebrik ederek, "Hepinizi yürekten kutluyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'a tebrik mesajları yağıyor. Karşılaşmayı tribünden takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sevincimiz de mutluluğumuz da daim olsun Bursaspor'um. Hepinizi yürekten kutluyorum. Tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş, her golden sonra Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'la birlikte büyük sevinç yaşadı.