Bursa Büyükşehir Belediyesi 500 bin bez torbayı ücretsiz dağıtacak

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıfır atık projesi, seçimlerde gürültü ve çevre kirliliğiyle ilgili yapacakları projeleri anlattı.

Seçime giden bir Türkiye'de sıfır atık projesiyle ilgili alınan bu kararları, yapılan hamleleri çok önemli ve değerli bulduğunu belirten Aktaş, “Cumhurbaşkanımızın ve eşinin bu konudaki özel yaklaşımlarıyla naylon poşetlerin tarihe karışması noktasında çok önemli kararlar alındı. Bu süreci en ciddi kolaylaştıracak kurumlar belediyeler böyle bir konuya da Türkiye'nin dördüncü büyük belediyesi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak duyarsız kalmamız mümkün değildi. Pazartesi gününden itibaren hazırlattığımız 250 bin bez torbayı birinci etapta pazar ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlarımıza dağıtıp onların naylon poşetten tamamen uzaklaşıp bez torba kullanımı alışkanlığını arttırması noktasında da önemli bir sürece aracılık etmiş olacağız. Biz ikinci etapta da bir 250 bin bez torba daha hazırlattırıyoruz. Vatandaşlarımızdan naylon poşet kullanmama konusunda özel bir hassasiyet bekliyoruz” dedi.

“31 Mart seçimlerinde gürültü ve görüntü kirliği olmayacak”

31 Mart seçimlerinde gürültü ve görüntü kirliliği olmayacağını ifade eden Aktaş, “Cumhurbaşkanımız 'Bu seçimde görüntü ve gürültü kirliliği olmayacak' dedi. Bu Türk halkının uzun zamandır beklediği siyaset yapan insanların bile bu muhakkak böyle olmalı Avrupa'nın belirli ülkelerinde bu uygulama bir düzen altında diye ifade ettikleri konuyu inşallah 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle alakalı faaliyete geçirmiş olacağız. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki tüm siyasi partilerimiz bu duruma hassasiyet gösterecektir” şeklinde konuştu.