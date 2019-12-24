Bursa Büyükşehir Belediyesi Bocce takımı 2.Lig'de

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bocce takımı Kahramankazan'da yapılan 3.Lig karşılaşmalarının ardından 2.Lig'e yükseldi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan 3.Lig Bocce müsabakaları Ankara Kahramankazan'da tamamlandı. Kahramankazan Belediyesi Bocce Salonu'nda yapılan 3.Lig maçlarında 19 takım yer aldı. Volo, Erkek Basamak, Kadınlar Altın Nokta ve Raffa Mix disiplinlerinde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, birinci Bingöl Belediyespor ve ikinci Yurdumspor'un ardından 52 puan toplayarak üçüncü sıradan 2.Lig'e yükselmeyi başardı.