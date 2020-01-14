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Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın ASSAM Derneğine belediye tarafından destek verildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın ASSAM Derneğine belediye tarafından destek verildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.


TBMM'de gündem dışı söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kısa adı ASSAM olan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi Derneği tarafından 20 Aralık tarihinde İstanbul'da düzenlenen İslam Birliği Kongresi'nde Türkiye'de şeriat devleti kurulması çağrısında bulunulduğunu belirtti. Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından toplantıya desteğin iddia etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Aydın'ın belediyemize yönelik ASSAM Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen İslam Birliği Kongresine kurumumuzun para ve sponsorluk desteği sağladığına ilişkin ithamları tamamen gerçek dışıdır. Vatandaşlarımızın bu asılsız bilgilere itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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