Bursa Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıların yanında

Sağlık çalışanları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Korona virüs salgının başladığı mart ayıyla birlikte sağlık çalışanlarının kurum kimliklerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için karar alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşanan aksaklıkları gidermek için sağlık çalışanları için “Bursakart” tanımlıyor. Sağlık çalışanlarının tanımlanacak olan Bursakart ile toplu ulaşımı kolay ve sorunsuz sağlanması hedefleniyor.