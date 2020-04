Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını evlerine götürüyor

Dünyayı etkisi altına alan ‘Covid 19' salgını ile birlikte yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcak yemek, market ve erzak ihtiyaçlarını karşıladığı, sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin pazar ihtiyaçlarını da temin etmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan ‘Covid 19' salgınının yayılmasını önlemek adına her türlü tedbiri alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Bursalıların yanında olmaya devam ediyor. Vefa Destek Grubu'nda görevli yaklaşık 1500 personelle özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlılar ve risk grubundaki kronik hastaların market ve eczane alışverişleri ile bankacılık işlemlerine çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki iştiraklerini de bu süreçte seferber etti. BESAŞ ile 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulamasını başlatan Büyükşehir Belediyesi, BURFAŞ tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekleri de günde iki öğün olmak üzere her gün yaklaşık 2500 vatandaşa ulaştırıyor.

Pazar alışverişi Büyükşehir'den

Salgın sürecinin ekonomik anlamda da en az hasarla atlatılabilmesi için her alanda vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi şimdi de TARIM A.Ş.'nin organizasyonu ile vatandaşların sebze meyveden oluşan pazar ihtiyaçlarını temin etmeye başladı. Hikmet Şahin Kent Halinde iki dükkan bu organizasyon için üs olarak belirlenirken, TARIM A.Ş. personelleri tarafından sebze ve meyveler özenle seçilip, tek tek tartıldıktan sonra bez poşetlere dolduruluyor. Her hafta 10 bin kişiye ulaştırılması planlanan pazar fileleri sayesinde özellikle sokağa çıkma yasağı bulunman yaşlılar ve risk grubundaki kronik hastaların sebze meyve ihtiyaçları da karşılanmış oluyor.

Kesintisiz hizmet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Covid 19' salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren hemen dezenfeksiyon çalışmalarını başlattıklarını ardından da Vefa Destek Grubunu devreye aldıklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda iş yerlerini kapatmak zorunda kalan belediyenin kiracılarından kira almadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmadan bu süreci atlatması en büyük temennimiz. Bunun için yardım destek hatlarımız 7/24 kesintisiz çalışıyor. Vefa Destek Grubumuzla başta sokağa çıkma engeli bulunan yaşlılarımız ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız olmak üzere gelen hiçbir yardım talebine kayıtsız kalmıyoruz. Semt pazarlarına çıkamayacak olan vatandaşlarımız için de Pazar filelerimiz hazırlanıyor. Her hafta 10 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.